تشيك: موسم آرسنال سيكون “مخيبًا جدًا للآمال” في هذه الحالة

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال بيتر تشيك حارس آرسنال إن موسم الفريق سينتهي بصورة “مخيبة جدا للآمال” إذا أخفق في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المطلوبة للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام المقبل.

وصعد النادي المنتمي لشمال لندن الى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في أربع سنوات بعد الفوز 2-1 على مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي يوم الأحد.

لكن شيك حث الفريق على التركيز في الدوري حيث يتأخر آرسنال بسبع نقاط عن المركز الرابع قبل مباراته غدا الاربعاء أمام ليستر سيتي على ملعب الإمارات.

وأبلغ شيك وسائل إعلام بريطانية “هدفنا إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن. إذا لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا فإن الأمر سيكون خيبة أمل كبيرة”.

وتابع “سنتعرض لضغوط في كل مباراة لأنه نظرا لمركزنا في الدوري لا يوجد أمامنا أي خيار آخر سوى الفوز.

“نهائي كأس الاتحاد سيقام في نهاية الموسم ولذلك ستكون هناك الكثير من الأمور قبل خوض هذه المباراة”.

وقال الحارس البالغ من العمر 34 عاما إن أرسنال أثبت أنه لا يفتقر إلى القيادة بعد أن نجح في تعديل تأخره إلى انتصار على سيتي.

وكان فريق المدرب أرسين فينغر حقق ثلاثة انتصارات فقط في ثماني مباريات خاضها في كل المسابقات قبل الفوز على ملعب ويمبلي.

وأضاف شيك “من السهل الاختباء خلف عبارة أن الفريق يفتقد القيادة في الملعب لكن الفريق يملك قادة. تحتاجون إلى النظر خلف الكواليس لمشاهدة كيف يعمل الفريق.

“مررنا بفترة صعبة عندما كان الفريق يخسر .. كنا نتعرض لضغوط للخروج من هذا الأمر”.

وبعد مواجهة ليستر سيحل آرسنال ضيفا على ملعب وايت هارت لين يوم الأحد لمواجهة غريمه المحلي توتنهام الذي يتأخر بأربع نقاط عن تشيلسي المتصدر.