رسميًا.. نيوكاسل يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: لندن - إرم نيوز

عاد نيوكاسل للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعدما اكتسح نظيره بريستون نورث إيند 4/1 مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 44 لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

استطاع الماغبايز التقدم بهدف مبكر بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق إيوزي بيريز، قبل أن يتعادل بريستون بهدف في الدقيقة 14، بأقدام جوردان هوغيل.

وعاد أصحاب الأرض للتقدم من جديد عن طريق الغاني كريستيان آتسو، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 65، عزز مات ريتشي تقدم رجال المدرب الإسباني رافا بنيتيز بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يعود بيريز للتوقيع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 88 نقطة ليحافظ على المركز الثاني، خلف برايتون، الذي تأهل الأسبوع الماضي للبريميرليغ، ليوسع الفارق بين وبين أقرب ملاحقيه، ريدينغ، إلى 9 نقاط، ليضمن التأهل قبل جولتين على النهاية، ويعود مرة أخرى بعد موسم واحد من الهبوط.