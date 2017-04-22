تأكد غياب إبراهيموفيتش وروخو عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

المصدر: لندن - إرم نيوز

أكد فحص بالأشعة إصابة المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب الاثنان عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وترك روخو الملعب محمولًا على محفة خلال الشوط الأول في فوز مانشستر يونايتد على أندرلخت في دور الـ 8 للدوري الأوروبي، في حين تعرض إبراهيموفيتش لإصابة في الركبة اليمنى قرب نهاية الوقت الأصلي من المباراة ذاتها.

وقال مانشستر يونايتد في بيان بموقعه على الإنترنت: “التشخيص المفصل عن إصابتي ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة يوم الخميس في الدوري الأوروبي أثبت إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي وبحاجة لرأي المتخصصين في الأيام المقبلة”.

“مدة غيابهما ستتأكد بعد التوصل لخطط محددة لعلاجهما بعد هذه الاستشارات”.

ويتصدر إبراهيموفيتش (35 عامًا) قائمة هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم برصيد 28 هدفًا في كل المسابقات، بينما حجز روخو مكانه في قلب دفاع فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وتسبب فقدان روخو في مشكلة لمورينيو خاصة في ظل إصابة المدافعين الآخرين فيل جونز وكريس سمولينغ.

واستعاد واين روني، الذي لم يلعب في آخر 3 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، عافيته وربما يلعب بدلًا من إبراهيموفيتش في الجزء المتبقي من الموسم.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد سيلتا فيغو في قبل نهائي الدوري الأوروبي الشهر المقبل ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي قبل أن يخرج لمواجهة بيرنلي غدًا الأحد.