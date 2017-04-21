ضربة قوية لمانشستر يونايتد في نهاية موسم زلاتان إبراهيموفيتش

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة قاسية بتأكد غياب هدافه زلاتان إبراهيموفيتش عن باقي مباريات الموسم بعد إصابته المروعة خلال الفوز على أندرلخت البلجيكي بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ 8 للدوري الأوروبي.

جاء تأهل مانشستر يونايتد إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه مكلفًا للغاية، حيث تعرض إبراهيموفيتش هداف الفريق لإصابة مروعة.

وكذلك تعرض الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو لإصابة مماثلة ستبعده أيضًا لفترة عن الملاعب مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتعرض إبراهيموفيتش البالغ عمره 35 عامًا لإصابة في ركبته اليمنى ليتأكد أنها مباراته الأخيرة هذا الموسم حيث سقط النجم السويدي بشكل خاطئ على قدمه اليمنى ما يعني أن إصابته في ركبته خطيرة.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن إصابة اللاعب السويدي ستبعده عن مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم”.

وبات بقاء النجم السويدي في أولد ترافورد محل شك بعد إصابته التي قد تبعده طويلًا عن الملاعب مع بلوغه الـ 35 من عمره.