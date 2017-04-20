إبراهيموفيتش قد يلعب لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحافية إنجليزية إن زلاتان إبراهيموفيتش، قد يستمر مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل لكن على سبيل الإعارة من نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

وأشارت صحيفة ذا صن إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال للدوري الأمريكي، حيث قُدم له عرضٌ بـ5 ملايين دولار سنويًا.

وقد يوقع زلاتان للوس أنجليس مع البقاء في مانشستر يونايتد حتى مارس المقبل على سبيل الإعارة.

ويبدأ الدوري الأمريكي مارس المقبل.

وسبق أن وقع فرانك لامبارك لنيويورك سيتي الأمريكي ثم لعب معارًا لمانشستر سيتي حتى مارس بنفس الطريقة.

ويصر مانشستر يونايتد على الاحتفاظ بمهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بعد الأداء المميز الذي قدمه برفقة فريق جوزيه مورينيو في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي.