مكاسب قياسية لأندية الدوري الإنجليزي.. تعرّف على الأرقام

المصدر: لندن - إرم نيوز

قالت مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية في تقريرها السنوي إن إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وصلت إلى مستوى قياسي جديد إذ بلغت 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) في الموسم الماضي لكنها خسرت مجتمعة 110 ملايين جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب وهو رقم قياسي أيضا.

وتسبب في الخسائر مدفوعات تدفع مرة واحدة بعد عامين من تحقيق الأرباح بينما أشار التقرير إلى أن الرواتب ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وقال دان جونز المسؤول عن قسم الأعمال الرياضية في ديلويت إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تسببا في أكثر من 50 في المئة من الزيادة في الإيرادات.

وأضاف “مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2015-2016 بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الإيرادات التجارية أدت إلى 30 في المئة زيادة في الإيرادات لتصل إلى 515 مليون جنيه إسترليني. هذا جعل النادي في المركز الأول لقائمة ديلويت لأندية كرة القدم للمرة الأولى منذ 2003-2004 كأعلى الأندية تحقيقا للإيرادات.”

وتابع “وتسببت زيادة التوزيع المالي على الأندية المنافسة في البطولات الأوروبية مقابل حقوق البث التلفزيوني وفقا للدورة الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخاصة مانشستر سيتي الذي بلغ الدور قبل النهائي لدوري الأبطال في الموسم الماضي إلى زيادة إيرادات الدوري الانجليزي.”

وفي إحصائية لشركة ديلويت وصلت الإيرادات في الموسم قبل الماضي 3.4 مليار جنيه إسترليني.

وأشار جونز إلى أن الخسائر يفترض أن ينظر إليها على أنها بسيطة وأن عقود البث التلفزيوني الجديدة من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق أرباح من جديد.

وقال جونز “نتوقع أن تحقق العقود التلفزيونية الجديدة للدوري الانجليزي الممتاز على مدار ثلاثة أعوام عودة للربحية بصورة قياسية في موسم 2016-2017.”