رسميًا.. إعلان التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي هذا الموسم (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أعلنت رابطة جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا عن التشكيلة المثالية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” هذا الموسم.

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من توتنهام وأربعة من تشيلسي.

ويتنافس هاري كين مع ايدين هازارد ولوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش وأليكسيس سانشيز الذين خرجوا من التشكيلة المثالية وديلي آلي والفرنسي نغولو كانتي على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وانضم خمسة لاعبين للفريق المثالي في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي وهم نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، الفائز مع ليستر سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وثلاثي توتنهام ديلي آلي وداني روز وهاري كين.

واختير كايل ووكر لاعب توتنهام في التشكيلة أيضا إلى جانب ثنائي دفاع تشيلسي المكون من جاري كاهيل وديفيد لويز.

وعاد إيدن هازارد، الذي اختير كأفضل لاعب بموسم 2014-2015، إلى التشكيلة أيضا كما ظهر اسمي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون وهداف الدوري الحالي وساديو ماني جناح ليفربول.

وشارك 92 ناديا في الدرجات المختلفة بالدوري الإنجليزي إضافة إلى ثمانية فرق من دوري السيدات في اختيار التشكيلة المثالية وذلك قبل إقامة حفل جوائز رابطة اللاعبين في لندن يوم الأحد المقبل.

يذكر أن تشيلسي بات قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ينافسه على اللقب سوى توتنهام.