يورغن كلوب يلمح إلى اقتراب نهاية مسيرته التدريبية

المصدر: إرم نيوز

ألمح المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى اقتراب مسيرته التدريبية عندما: قال إن رحلت مع الريدز قد تكون الرحلة الأخيرة قبل الاعتزال.

وبدأ كلوب عمله كمدرب مع نادي ماينز الألماني عام 2001 ثم انتقل لنادي بروسيا دورتموند عام 2008 وحقق معه لقب الدوري الألماني في مناسبتين قبل أن يرحل عنه في 2015.

وقال كلوب في تصريحات لموقع “Sport1” الألماني: “بعد نهاية مسيرتي التدريبية لن أكون مسؤولًا عن 10 أندية مختلفة”.

وأضاف كلوب (49 عامًا): “من السهل بالنسبة لي أن أكون ملتزمًا تمامًا، لأن ما أقوم به غالبًا يكون مشروعًا طويل الأمد، من المستبعد أن أترك النادي بشكل مفاجئ”.

وانتقل المدرب الألماني لتدريب ليفربول في أكتوبر 2015ـ على أن ينتهي عقده مع الفريق صيف 2022.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بعد 33 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن المتصدر تشيلسي الذي لعب مباراة أقل.