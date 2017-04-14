كلوب الطموح يجهل عدد النقاط التي يحتاجها ليفربول

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي يقاتل ليضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إن طموح الفريق لا يزال كبيرًا هذا الموسم ولكنه لم يحدد عدد النقاط التي يريد الوصول إليها بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم قبل أن يحل ضيفًا على وست بروميتش ألبيون بعد غدٍ الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث وخاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي رابع الترتيب واثنتين أكثر من مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

ولم يخسر ليفربول في 6 مباريات لكنه لم يفز خارج ملعبه أمام وست بروميتش منذ 2011.

وأبلغ كلوب الصحفيين “لا.. لا أفكر بشأن (عدد معين من النقاط). تحدي وست بروميتش كبير للغاية… قدّم وست بروميتش أداءً رائعًا هذا الموسم… نعرف مدى قوته”.

وقال “ولكن ليس أمامنا بديل.. لذا سنخوض المواجهة ونريد أن نظهر مجددًا أن أهدافنا كبيرة للغاية هذا الموسم.. سنقاتل لتحقيق الفوز”.

وسيكون محور الاهتمام هو لاعب الوسط فيليب كوتينيو والمهاجم روبرتو فيرمينو في ظل سعي النادي لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل لضمان اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك الثنائي البرازيلي الفعال في تسجيل 31 من بين 68 هدفًا سجلها الفريق هذا الموسم.

وكانت آخر إسهامات الاثنين عندما شاركا كبديلين ليقودا الفريق للفوز على ستوك سيتي 2/1 يوم السبت الماضي.

وقال كلوب “إنهما يملكان تأثيرًا كبيرًا على الأداء….لكن الفريق بأكمله أدّى بشكل جيد في الشوط الثاني (أمام ستوك سيتي)”.