كيف استعاد مورينيو بريقه مع مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد”؟

بعد أن خفتت عنه الأضواء وابتعد عن قمة الساحة التدريبية التي تربع على عرشها لفترة، عاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لموقعه المميز واستعاد بريقه في تجربته الحالية مع ألمان يونايتد.

وقضى مورينيو موسمًا سيئًا مع تشيلسي الإنجليزي في ولايته الثانية بعدما فقد لقب البريميرليغ وأقيل منتصف الموسم بسبب سوء النتائج.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب عودة بريق مورينيو في تجربته في ملعب أولد ترافورد.

Jose Mourinho tapping the Manchester United badge after the game. Tactical masterclass. pic.twitter.com/4BPBFMaHaA

— Premier League (@EPLBible) April 16, 2017