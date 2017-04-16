تشيلسي يتلقى صدمة قبل مواجهة مانشستر يونايتد

المصدر: إرم نيوز

تلقى نادي تشيلسي صدمة قبل مواجهة مانشستر يونايتد، حيث يغيب تيبو كرتوا، حارس مرمى الفريق عن مواجهة يونايتد التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسافر كورتوا لملعب أولد ترافورد، حيث أصيب في “انكل” القدم وفقا لتقارير إنجليزية.

وسيمنح غياب كورتوا، فرصة الظهور الأول هذا الموسم للحارس أسمير بوجيفتش.

ويرغب تشيلسي في تحقيق خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد، فيما يخطط جوزيه مورينيو للتقدم أكثر نحو المربع الذهبي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.