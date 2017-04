4 أمور تشعل صدام مورينيو وكونتي في موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب البريميرليغ برصيد 75 نقطة، بينما يبقى مانشستر بالمركز السادس برصيد 57 نقطة.

ويدور صراع شرس بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر، ونظيره الإيطالي أنتونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح الصراع الكروي بين مورينيو وكونتي.

صراع الصدارة

يبقى اللقاء في غاية الأهمية بالنسبة لتشيلسي لأنه بمثابة اختبار صعب ومهم في طريق البلوز للفوز بلقب البريميرليغ، بعدما تقلص الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه توتنهام بعد فوز الأخير في الجولة نفسها.

ويعني سقوط تشيلسي إشعال صراع الصدارة في الجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري، خاصة أن البلوز بدأ المعاناة بشكل واضح في الفترة الأخيرة بسبب ضغوط المباريات.

وأكد محمد شوقي، مدرب وادي دجلة ونجم ميدلسبره الإنجليزي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن ضغوط الصدارة ستكون أمر مهم للغاية في صراع القمة.

وأشار شوقي إلى أن تشيلسي يأمل الفوز لأن الخيار الآخر بفقدان نقاط سيقرب توتنهام منه بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

مورينيو ضد تشيلسي

يبقى خوض البرتغالي مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المواجهة ضد تشيلسي بمثابة اختبار صعب ومهم بالنسبة لمورينيو.

وارتبط اسم مورينيو بتدريب تشيلسي في ولايتين سابقتين من قبل، ولم يستطع أن يحقق الفوز هذا الموسم في زيارتين سابقتين إلى ملعب “ستامفورد بريدج” الذي طالما شهد انتصاراته.

ويسعى مورينيو لرد اعتباره أمام تشيلسي وتحقيق الفوز في المرحلة القادمة وحصد الفوز على البلوز وإثبات أن رحيله عن تدريب تشيلسي لم يكن بسبب إفلاسه فنياً، كما يحلو للبعض أن يردد.

ويتفوق تشيلسي بشكل واضح في مبارياته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد الذي لم يحقق الفوز على البلوز خلال 12 مباراة متتالية، وكان آخر فوز للمانيو في أكتوبر 2012.

Chelsea are the only rival to have a winning record over Manchester United in the Premier League… pic.twitter.com/58UzTnyTqQ

— Bleacher Report UK (@br_uk) April 16, 2017