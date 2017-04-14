فينغر غير مهتم بانقسام إدارة آرسنال حول مستقبله

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال إنه غير واثق مما إذا كان هناك أي انقسام في مجلس إدارة الفريق بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على إنقاذ موسم الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتهي عقد فينغر بنهاية الموسم وتعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حقبته التي استمرت 20 عامًا في النادي اللندني بعد أن تلقي الهزيمة الخامسة في 8 مباريات بالدوري عندما خسر خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك انقسامًا بشأن مستقبل فينغر بعد الخسارة 3/0 أمام كريستال بالاس ليحتل الفريق المركز السادس في الدوري بفارق 7 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي خاض مباراة أكثر من فريق فينغر.

وأبلغ فينغر الصحفيين اليوم الجمعة قبل مواجهة ميدلسبرة صاحب المركز 19 وقبل الأخير يوم الإثنين المقبل: “لا أعرف. لا يصلني ما يحدث في الإدارة. تركيزي ينصب على ما هو مهم بالنسبة لي وللجماهير وهو أداء الفريق”.

ورغم ذلك فإن فينغر يعتقد أن علاقته مع ستان كروينكه الذي يملك حصة الأغلبية في أسهم النادي لم تتغير.

وقال فينغر: “أعتقد أن علاقتنا ثابتة.. لم تتغير”.

وأضاف معلقًا على مسألة اعتزامه تجديد عقده: “لم يتغير أي شيء”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لآرسنال يطالب بتغيير يشمل شبكة كشافي المواهب وتعيين مدير للكرة.