أوزيل: مستقبلي “غير مهم”.. المهم آرسنال

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل إنه لا يتعجل الدخول في محادثات لتمديد التعاقد مع ناديه آرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في هذه المرحلة الحاسمة مع اقتراب الموسم من نهايته وإنه يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.

وتحدثت تقارير إعلامية عديدة عن مستقبل أوزيل (28 عامًا) مع النادي اللندني الذي يدربه الفرنسي أرسين فينغر، وأشارت تكهنات إلى أنه ربما لا يرغب في تمديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد أقل من 15 شهرًا وأنه يرفض عرضًا بالحصول نحو 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويحتل آرسنال المركز السادس بين فرق الدوري الانجليزي العشرين متخلفًا بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي لعب مباراة أكثر من النادي اللندني.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية “في هذه المرحلة مستقبلي غير مهم، المهم هو النادي.. لا يزال أمامنا الكثير من الأهداف التي نريد تحقيقها هذا الموسم.. نريد الحصول على مكان بين الفرق الأربعة الأوائل.”

وأضاف اللاعب الألمان: “سيكون من الخطأ التفكير في أي شيء غير كرة القدم وبعد ذلك يمكننا بحث أي شيء في نهاية الموسم.”

وينتهي عقد المدرب الفرنسي فينغر في نهاية الموسم الحالي بينما طالبه كثيرون بالرحيل عن النادي الذي استمر معه 20 عامًا بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الخامسة في ثماني مباريات على مستوى الدوري أمام كريستال بالاس يوم الاثنين الماضي.

لكن أوزيل أكد أن وجود فينجر كان السبب الرئيس لانضمامه للنادي قادمًا من ريال مدريد في 2013 قائلاً “كلاعبين لا يمكننا أن نقرر من يدرب النادي.. لقد قلت دوما إنه (فينغر) كان السبب الرئيس وراء قدومي إلى هنا.”

وعن الانتقادات التي وجهت إليه في ظل تراجع أدائه أحيانًا ردّ أوزيل: “ربما لا يوحي أسلوبي في بعض الأحيان أنني موجود بنسبة مئة في المئة.. لكن هذه هي طريقتي وأسلوبي في الحركة وهكذا كنت دائمًا ولن أتغير.”