إجراءات أمنية مشددة لمشجعي مانشستر يونايتد قبل لقاء أندرلخت

المصدر: بروكسل - إرم نيوز

‬حذرت السلطات جماهير مانشستر يونايتد، التي لا تملك تذاكر لمواجهة أندرلخت في دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، من السفر إلى بلجيكا التي فرضت إجراءات أمنية مشددة.

ويحتشد حوالي 1300 مشجع إنجليزي في العاصمة البلجيكية بروكسل لمتابعة اللقاء وسط إجراءات أمنية مشددة بعد انفجارات استهدفت حافلة بروسيا دورتموند في ألمانيا يوم الثلاثاء قبل مواجهة موناكو في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

وهناك مخاوف أيضًا من وقوع اشتباكات بين مشجعي مانشستر يونايتد وأندرلخت بعد وقائع من جماهير إنجليزية أخرى، هي جماهير ليستر سيتي، في مدريد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء في دوري الأبطال.

واستخدمت الشرطة الإسبانية الهراوات لتفريق مشجعي ليستر سيتي، الذين هتف بعضهم “جبل طارق ملكنا” في إشارة إلى توتر دبلوماسي بين بريطانيا وإسبانيا حول هذه الأراضي.

وكتب غاري لينكر، مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ولاعب ليستر سيتي السابق، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شاهدت بعض لقطات مشجعي ليستر سيتي أثناء تصرفهم المشين في مدريد، الأقلية الساذجة تؤثر بالسلب على الأغلبية المهذبة. هذا مزعج”.

وهناك تاريخ من المشكلات بين الفرق الإنجليزية وأندرلخت ويعود ذلك إلى العام 1984 عندما تعرض مشجع لتوتنهام هوتسبير لإطلاق نار قبل نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بين الناديين في بروكسل.

وفي 2015 هاجم مشجعون لأندرلخت بعض أنصار توتنهام أثناء تناول الشراب في حانة قبل مواجهة في الدوري الأوروبي.