لوك شو: مانشستر يونايتد يخوض كل مباراة بالدوري الأوروبي وكأنها النهائي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال لوك شو، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، إن فريقه يستهدف إحراز لقب الدوري الأوروبي كخيار بديل من أجل التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بالدوري بفارق أربع نقاط عن جاره مانشستر سيتي رابع الترتيب الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لكن بطل الدوري الأوروبي سيضمن التأهل مباشرة لدوري الأبطال.

وقال شو لوسائل إعلام بريطانية، قبل مواجهة أندرلخت في ذهاب دور الثمانية، غدا الخميس: “كل مباراة تكون مهمة الآن لكن أعتقد أن مباراة الخميس مهمة جدا.. يجب أن نتعامل مع كل مباراة الآن كأنها النهائي.. نريد الفوز باللقب”.

وأضاف: “بطولة الدوري الأوروبي مهمة جدا لنا الآن.. هذه بطولة ستمنحنا التأهل لدوري الأبطال.. في ظل اللاعبين المتاحين حاليا بالتشكيلة قد يكون من الصعب إيقافنا”.

ومن المنتظر أن يعود الظهير الأيمن أنطونيو فالنسيا لتشكيلة يونايتد أمام أندرلخت بعدما غاب عن آخر مباراتين في الدوري، بينما تحوم شكوك حول مشاركة الحارس ديفيد دي خيا بسبب الإصابة.

وسيلعب يونايتد مع تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي قبلها وبعدها مع أندرلخت.