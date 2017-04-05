ماذا طلب غوارديولا من لاعبيه قبل سوق الانتقالات؟

المصدر: مانشستر ـ إرم نيوز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق سيجري التغييرات “اللازمة” على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وإنه يتعين على اللاعبين إثبات جدارتهم بالبقاء في صفوف النادي.

وأبلغ المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ وسائل إعلام بريطانية “كل نادٍ يود أن يتطور ويتحسن والتغيير أمر ضروري ولكننا سنناقش الأمر بنهاية الموسم.”

وقال “يقرر اللاعبون (مستقبلهم مع النادي) من خلال أدائهم.”

ويحل سيتي ثالث الترتيب ضيفا على تشيلسي المتصدر في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتقلص الفارق الذي يفصل تشيلسي عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط بعد خسارة المتصدر المفاجئة على ملعبه 2-1 أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع ويرى كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي أن المتصدر يتخوف من الخسارة على ملعبه أمام سيتي.

ويتأخر سيتي عن تشيلسي بفارق 11 نقطة.

وقال دي بروين “تفصلنا نقاط كثيرة عنه (تشيلسي) ولكن إذا خسر وفاز توتنهام (سيتقلص الفارق) لذا فهم يعانون من بعض الضغط الذي لم يختبروه طوال الموسم حتى الآن.”

وأضاف “لا تود أن تكون تحت ضغط لم تتعرض له طوال الموسم.”