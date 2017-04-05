الإصابة تبعد واين روني عن مواجهة سندرلاند

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم واين روني ربما يغيب عن مباراة فريقه في مواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل، بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل.

وبسبب الإصابات تقلصت مشاركة روني مع فريقه بصورة كبيرة خلال الشهرين الأخيرين وغاب أيضا عن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع فريقه السابق إيفرتون، أمس الثلاثاء.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: “لا أدري.. لكن الأمر يتعلق بالكاحلين.. ولا أعتقد أنه من الممكن التعافي في غضون يومين”.

وتأكد بالفعل غياب ثلاثي يونايتد كريس سمولينغ وفيل جونز وخوان ماتا عن مباراة سندرلاند في ظل معاناتهم من إصابات تعرضوا لها في الشهر الماضي.

لكن يتوقع عودة المدافع الأيمن أنطونيو بلنسية للتشكيلة بعد حصوله على راحة وعدم مشاركته أمام إيفرتون.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق دوري إنجلترا الممتاز العشرين وتراجعت أماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تعادله مرتين متتاليتين في ملعبه خلال الشهر الجاري.