ريال مدريد يخطط لخطف ديلي آلي.. تعرف على تفاصيل الصفقة المثيرة

المصدر: لندن - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الإنجليزي باميدين جيرماين ألي (ديلي ألي)، نجم وسط ميدان نادي توتنهام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما، كان يلعب قبل عام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع نادي ميلتون كينز دونز، قبل أن يصبح أساسيا في المنتخب الإنجليزي، الذي شارك في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا “يورو 2016”.

وعقب رحيله عن ميلتون كينز دونز، تعاقد ألي لمدة خمس سنوات مع توتنهام مقابل مليون ونصف الميلون يورو سنويا.

وكشفت “أس” أن توتنهام قرر في أيلول/سبتمبر الماضي تمديد تعاقده مع اللاعب إلى ستة أعوام مقابل ثلاثة ملايين و650 ألف يورو سنويا، وهو الأجر، الذي يستطيع النادي الملكي تجاوزه بكل أريحية إذا أراد خطف ألي، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في الملاعب الأوروبية في مركز لاعب الارتكاز.

ويبدو من الصعب أن يرفض اللاعب الإنجليزي الشاب العرض، الذي ينوي ريال مدريد تقديمه باعتباره أحد أكبر الأندية الأوروبية، بيد أن العقبة الوحيدة، التي قد تشكل عائقا أمام اتمام الصفقة ستتمثل في ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الأرجنتيني لتوتنهام.

ويرى المدرب الأرجنتيني أن القيمة السوقية للاعبه الصاعد تبلغ 58 مليونا و600 ألف يورو على الأقل، إذ يعتبره من أفضل اللاعبين في القارة العجوز خلال العقد المقبل.