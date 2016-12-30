كم صرفت الأندية الإنجليزية على الانتقالات في 2016؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تستعد الأندية الأوروبية والعالمية لفترة الانتقالات الشتوية القادمة وتتجه الأنظار لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تصرف دائما أكثر من بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

وخلال سنة 2016 دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فترتين للانتقالات صرفت خلالهما أكثر من مليار ونصف المليار يورو ورصدت قناة ” سكاي سبور ” كل الأموال التي صرفتها الأندية العشرين في السنة الماضية.

وكما كان متوقعا جاء في المقدمة قطبا مانشستر وتفوق سيتي على جاره يونايتد بفارق قليل وخلفهما جاء تشيلسي والفرق الثلاثة الوحيدة التي صرفت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وتقدّم مانشستر سيتي بصرفه لـ174،2 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 204،4 مليون يورو ) وكانت على 7 صفقات وهي على التوالي: جون ستونر (55مليون يورو ) وليروي سان ( 50 مليون يورو ) وغابرييل خيسوس ( 32 مليون يورو ) وإلكاي غوندوغان ( 27 مليون يورو ) وكلوديو برافو ( 18 مليون يورو ) ونوليتو ( 18 مليون يورو) ومارلوس مورينو ( 5،5 مليون يورو ) وأوليكسندر زانشيكو ( 4 مليون يورو).

وجاء مانشستر يونايتد ثانيا بصرفه 149،55 مليون جنيه إسترليني (حوالي 174،6 مليون يورو ) وكانت الصفقة الأبرز هي للفرنسي بول بوغبا 110 ملايين يورو والإيفواري إيريك بايلي 35 مليون يورو ) والأرميني هنريك مخيتيريان ( 30 مليون يورو ).

وجاء ترتيب الأندية الإنجليزية في مصاريف الانتقالات على الشكل التالي ( بملايين الجنيه الإسترليني ):

1- مانشستر سيتي : 174،2

2- مانشستر يونايتد : 149،55

3- تشيلسي : 122،7

4- أرسنال : 93،1

5- ليستر سيتي : 76،78

6- ليفربول : 75

7- واتفورد : 72،1

8- توتنهام : 70،6

9- إيفرتون : 65

10- بورتموت : 56،6

11- كرييستال بالاس : 56،5

12- ساوثهامبتون : 47،8

13- ويستهام :47،35

14- ساندرلند : 41،85

15- ستوك سيتي :36،55

16- سوانزي سيتي : 35،25

17- ميدلزبرة :27،8

18- ويست بروميتش ألبيون : 22،5

19- بيرنلي :22،1

20- هال سيتي : 19،5