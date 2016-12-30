ريال مدريد يتلقّى عرضًا خرافيًا لشراء رونالدو.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف البرتغالي خورخي مينديز الوكيل الشهير لعدة نجوم من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن ريال مدريد تلقى فعلا عرضا صينيا مغريا للتخلي عن صاحب الكرة الذهبية لسنة 2016.

وأكد مينديز أن ريال مدريد سيكسب مبلغ 300 مليون يورو من بيع نجمه الأول الذي سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 100 مليون يورو.

وقال مينديز تعليقًا على العرض :” المال لا يفعل كل شيء بالنسبة لكريستيانو رونالدو ريال مدريد هو فريق حياته.”

ويظهر أن الأندية الصينية بدأت تطرق باب النجوم الكبار وقد تكررت محاولتها بعد موسمين لضم النجم البرتغالي في حال تقلص دوره داخل الفريق الملكي.

وجدد رونالدو عقده مع ريال مدريد لغاية 2021 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي ويسعى للاعتزال في الفريق الملكي.