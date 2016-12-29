هل يتفوق كارانكا على معلّمه مورينيو؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

سينسى إيتور كارانكا مدرب ميدلسبرة الصداقة التي تجمعه بمعلمه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عندما يلتقي الفريقان على استاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت.

وكان كارانكا مساعدًا لمورينيو في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013 وأعاد الفضل إلى المدرب البرتغالي في مساعدته في أن يخطو أولى خطواته كمدرب لكنه أكد أن ميدلسبرة صاحب المركز 14 سيبذل كل ما لديه لإيقاف سلسلة مانشستر يونايتد الخالية من الهزائم في آخر 9 مباريات.

وقال كارانكا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “هذه واحدة من أكثر المباريات التي أنتظرها. لدي الكثير لأشكر جوزيه مورينيو عليه. ستكون لحظة مميزة لي وللفريق لكنها مباراة كرة قدم و3 نقاط يجب أن نسعى لاقتناصها. خلال مدة المباراة لا يمكن أن نصبح أصدقاء”.

“قضيت 3 سنوات رائعة معه (مورينيو) في مدريد. يجب أن أشكره وطاقمه التدريبي كثيرًا. أنا موجود في الدوري الممتاز لأنني تعلمت منهم الكثير”.

وفاز مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس – الذي لم يخسر في الدوري منذ أكتوبر – في آخر 4 مباريات ورغم أن كارانكا يضع الانتصار نصب عينيه فإنه اعترف بأنه لن يكون من السهل التفوق على مورينيو.

وتابع: “لا أخوض أي مباراة من أجل التعادل. سنذهب إلى أولد ترافورد لمحاولة الفوز”.

“في بعض الأحيان أحلل فريقهم (مانشستر يونايتد) وأجد بعض التشابه معنا. لكن يجب القيام بشيء مختلف لأنه (مورينيو) يعرفني. سأحاول لكن من الصعب مفاجأة جوزيه”.