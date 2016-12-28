كيف ساهم فيرغسون في إعادة مورينيو للانتصارات؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشفت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير حصري عن أن السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق المعتزل لمانشستر يونايتد، تدخل شخصيا لمساعدة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق، في كيفية استعادة الانتصارات بعد تراجع النتائج بقيادة المدرب الاستثنائي.

وقالت الصحيفة الشهيرة، يوم الأربعاء، إن فيرغسون المسؤول الحالي في إدارة النادي جلس مع مورينيو ونصحه بضع نصائح أهمها أن يتصرف كما كان في السابق قبل المجيء إلى “أولد ترافورد” دون الحاجة للقيام بأشياء مصطنعة لإرضاء البعض.

وواصل مانشستر يونايتد سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ11 على التوالي بجميع المسابقات بعدما فاز 3-1 على ضيفه سندرلاند في الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الاثنين الماضي.

وفاز الفريق بثلاثة عشر لقبا للدوري تحت قيادة فيرغسون آخرها في 2013 قبل اعتزاله نهائيا ومن ذلك التاريخ لم يفز الفريق العريق باللقب.

وتولى المسؤولية خلفا لفيرغسون مواطنه ديفيد مويز الذي لم يكن موفقا بعدما أقيل من تدريب الفريق في 2014 بعد عشرة أشهر ليأتي الهولندي لويس فان غال، الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم الماضي قبل مجيء مورينيو.

ومن بين نصائح فيرغسون -أيضا- لمورينيو عدم التأثر بالانتقادات والتصرف بشخصيته المعروفة، والدفع بمايكل كاريك، أحد أبرز تعاقدات فيرغسون، وهو ما حدث بالفعل بإشراك كاريك البالغ عمره 35 عاما أساسيا في أخر خمس مباريات والتي حسم يونايتد منها أربع بالفوز وتعادل في واحدة.