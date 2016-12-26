رونالدينيو: برشلونة مهتم بضم كوتينيو من ليفربول

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو اهتمام برشلونة بمواطنه فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، الذي يقدم مستوى مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويغيب حاليا بسبب الإصابة.

وكان تشافي هيرنانديز، القائد السابق لبرشلونة، أكد أن نجم ليفربول من اللاعبين القلائل الذين بإمكانهم تقديم الإضافة للفريق الكاتالوني وطالب إدارة الفريق بضمه.

وقال رونالدينيو في حديث مع صحيفة “ذي صن” البريطانية: “حتى حدود إصابته كان كوتينيو من أفضل اللاعبين في أوروبا، وأعرف أنه يثير اهتمام برشلونة لضمه”.

وأكد نجم برشلونة السابق أن ليفربول سيحاول الحفاظ على نجمه وتحصينه من الإغراءات، موضحا: “أعرف أنهم يبنون الفريق من حوله وسيحاولون الاحتفاظ به، لكن حين تكون متألقا وتقدم مستوى جيدا سيكون دائما الاهتمام من فرق كبرى”.

وتمنى النجم البرازيلي السابق عودة موفقة لمواطنه بعد الإصابة، مشددا: “أتمنى أن يستمر في تقديم المستوى نفسه بعد العودة من الإصابة”.

ودفع ليفربول مبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني لضم كوتينيو من إنتر ميلان، لكن ثمنه حاليا في السوق يتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني.