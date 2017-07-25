“كاف” يعلن الموعد النهائي للأدوار النهائية بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الموعد النهائي للمباريات المتبقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

وحدد “كاف” أيام 15-16-17 سبتمبر لمباريات الذهاب، على أن تلعب مباريات الإياب بين أيام 22-24 من الشهر ذاته.

وسيلعب الأهلي المصري أمام الترجي التونسي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بعد الوداد المغربي، وتصدّر الترجي المجموعة الثالثة بـ12 نقطة.

ويلعب ذهاب نصف النهائي يوم 29 سبتمبر-1 أكتوبر على أن يلعب الإياب 20-22 أكتوبر، فيما بقت مواعيد نهائي البطولتين كما هي.

وفيما يلي المواعيد بالتفاصيل:

ربع النهائي

الذهاب: 15-17 سبتمبر

الإياب: 22-24 سبتمبر

نصف النهائي

الذهاب: 29 سبتمبر-1 أكتوبر

الإياب 20-22 أكتوبر

نهائي دوري أبطال أفريقيا

الذهاب: 27-29 أكتوبر

الإياب: 3-5 نوفمبر

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

الذهاب: 17-19 نوفمبر

الإياب: 24-26 نوفمبر