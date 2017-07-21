تعديل موعد مباراتي الأهلي المصري والترجي التونسي في أبطال إفريقيا

أدخلت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعديلات على موعد مباراتي الأهلي المصري والترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للترجي، فإن تنفيذية الكاف قررت إقامة مباراة الذهاب أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر، بدلاً من أحد أيام 8، 9 أو 10 سبتمبر، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 22 أو 23 من الشهر ذاته بدلاً من 15، 16 أو 17، وذلك دون إبداء أسباب التأجيل.

وتأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بعد الوداد المغربي، وتصدّر الترجي المجموعة الثالثة بـ12 نقطة.