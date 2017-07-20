مدرب الترجي التونسي يتطلّع لضرب عصفورين بحجر واحد في البطولة العربية

يتطلع فوزي البنزرتي مدرب الترجي بطل تونس لضرب عصفورين بحجر واحد عندما يشارك في البطولة العربية للأندية بإضافة لقب جديد لخزينة النادي وإعداد الفريق للموسم الجديد.

وقال البنزرتي لوسائل إعلام قبل مران الفريق اليوم الخميس “توجنا بلقب البطولة العربية مرتين في أربع مشاركات.. سنسعى للتتويج باللقب لأن الترجي عندما ينافس في البطولات يضع نصب عينيه إحراز الألقاب لكن لكرة القدم أحكامها الخاصة”.

وسيخوض الترجي بقيادة البنزرتي الذي توج معه بلقب البطولة العربية مرتين عامي 1993 و2006 منافسات الدور الأول الى جانب الهلال السعودي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.

وأضاف البنزرتي أن البطولة العربية ستكون فرصة للاستعداد للموسم الجديد حيث يسعى الفريق للدفاع عن لقب الدوري المحلي ومواصلة التقدم في منافسات دوري أبطال افريقيا التي يضعها على رأس أولوياته.

وتابع البنزرتي الذي يعتبر فريقه أبرز المرشحين لنيل اللقب ” سنواجه في البطولة العربية فرقا قوية محترمة جدا تمتلك إمكانيات جيدة، لن تكون المهمة سهلة لكن هدف الترجي دائما حصد الألقاب”.

ويرى البنزرتي أن نفط الوسط العراقي منافسه في الجولة الأولى بالمسابقة يمتلك قدرات جيدة وقال “تمتلك الأندية العراقية شخصية قوية، ستكون المواجهة صعبة”.

ويخطط المدرب للقيام بتغييرات على تشكيلته في حال واجه الأهلي المصري في قبل نهائي البطولة العربية نظرا لأن الفريقين سيلتقيان مجددا في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا في سبتمبر أيلول القادم.

وقال “هناك إمكانية كبيرة لملاقاة الأهلي المصري، قد نقوم بتغييرات لإخفاء بعض الأوراق الرابحة، سننتظر ماذا سيحدث وسنرى كيف نتعامل معه. ربما نغير أشياء”.

ومضى قائلا “صحيح أننا في أفضل حالاتنا وجاهزون بشكل جيد لكن الأهلي المصري يبقى فريقا عريقا وكبيرا، ويتعامل بشكل جيد حتى في الفترات الصعبة”.

وسيلعب الأهلي المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي.

وتعود البطولة العربية للأندية لكرة القدم للحياة من جديد في مصر حيث تنطلق النسخة الجديدة يوم السبت بمشاركة 12 فريقا من بين أكبر الأندية في المنطقة بحوافز مالية ضخمة.

وقال فرجاني ساسي لاعب وسط الترجي “مستعدون جيدا وسنسعى لنيل لقب البطولة في نسختها الجديدة خاصة أن المداخيل المالية كبيرة ومحفزة”، وينتظر أن يشارك الكاميروني فرانك كوم لأول مرة مع الفريق بعد انضمامه حديثا للترجي وقال “ربما تكون مشاركتي الأولى مع الترجي في البطولة العربية، سنسعى لتقديم مستوى جيد وتحقيق هدفنا بإحراز اللقب”.