الونش وصلاح ينضمان لصفوف نادي الزمالك استعدادًا لأهلي طرابلس

انضم الثنائي محمود حمدي وإبراهيم صلاح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعثة الفريق المتواجدة حاليًا في تونس استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الثانية من دور الـ 16 (دور المجموعات) بدوري أبطال أفريقيا.

ووصل الثنائي إلى مقر بعثة الزمالك اليوم الأحد بعد تخلفهما عن السفر مع البعثة أمس بسبب عدم إنهاء تصريح التجنيد الخاص بالسفر لتونس.

ومن المقرر أن يشارك الونش وصلاح في مران الزمالك اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الطيب المهيري استعدادًا للمباراة.

وحضر الثنائي برفقة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة والذي انتظر الثنائي في تونس العاصمة من أجل نقلهما إلى مدينة صفاقس فور الوصول إلى تونس لإنهاء إجراءات سفرهما.

وتقام المباراة بتونس نظرًا لأن ليبيا لا تستضيف أية مباريات في الوقت الحالي.