مصر.. نادي الزمالك يعاقب المتمردين بغرامة مالية

وقّع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عقوبة كبيرة على ثلاثي الفريق محمود عبدالرحيم (جنّش) ومحمد مسعد وإسلام جمال بسبب مخالفة تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي إيناسيو .

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك لشبكة “إرم نيوز” “قرر الزمالك، خصم 50 ألف جنيه من محمد مسعد ومحمود عبد الرحيم جنش وإسلام جمال لاعبي الفريق، وذلك بعد أن تغيّبوا اليوم الجمعة عن تدريبات الفريق الجماعية دون إذن”.

ولم يشارك اللاعبون الثلاثة فى مباراة الزمالك الأمس أمام وادي دجلة، حيث جلس “جنّش” على دكة البدلاء بينما لم يتواجد جمال ومسعد في القائمة نهائيًا.

وضم إيناسيو جنّش لقائمة الزمالك المسافرة إلى تونس غدًا السبت لملاقاة أهلي طرابلس الليبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما استبعد إسلام جمال لأسباب فنية ومحمد مسعد لعدم قيده بالقائمة الأفريقية.

على جانب آخر أجرى مسؤولو الزمالك، اتصالات مع الأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل حل أزمة التجنيد الخاصة بالثنائي إبراهيم صلاح ومحمود حمدي الونش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا على كابس يونايتد، بطل زيمبابوي، بنتيجة (2/0)، في مباراة الجولة الأولى، ليتقاسم الزمالك صدارة المجموعة الثانية مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي فاز على أهلي طرابلس بثلاثية نظيفة.