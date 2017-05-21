مصر.. النادي الأهلي يستعيد خدمات مؤمن زكريا ويحصّن لاعبيه من الملاريا

أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني صعبة للغاية في ظل رغبة الأهلي بتعويض فقدان نقطتين في الجولة الأولى من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على القطن الكاميروني بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات (الـ 16) بدوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي اليوم الأحد إن مواجهة القطن تعد في غاية القوة والأهمية، ولكنه على ثقة في قدرة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تخطي مرحلة دوري المجموعات ومواصلة تقدمه نحو تحقيق هدفه بالتتويج باللقب القاري.

وكشف مدرب الأهلي عن مشاهدته للعديد من تسجيلات مباريات فريق القطن، سواء في الدوري المحلي أو في مباراته الأخيرة أمام الوداد المغربي في الجولة الماضية والتي انتهت بخسارته بهدفين نظيفين.

وأشار البدري الى أن بطل الكاميرون يلعب بطريقة مختلفة في المواجهات التي تقام على أرضه ووسط جماهيره عنها في المباريات التي تقام خارج ملعبه، مؤكدًا أنه من الفرق القوية والتي تضم مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب السرعات العالية وطول القامة، ويجيدون الاختراقات من العمق، وكذلك من أطراف الملعب.

وأضاف أن هناك أكثر من جلسة جمعته مع اللاعبين قبل السفر إلى الكاميرون، وعقب مباراة الشرقية التي خاضها الفريق في الدوري؛ للتأكيد على أهمية مباراة القطن، وعلى ضرورة غلق ملف الدوري للتركيز في دوري الأبطال.

واختتم البدري تصريحاته مشددًا على أن خبرات وإمكانات لاعبي الأهلي كبيرة، وتساعدهم على خوض مباراة قوية أمام القطن رغم الظروف الصعبة في مدينة غاروا الكاميرونية والتي ستحتضن المباراة سواء من حيث الحرارة أو الرطوبة العالية، ولكنها عوامل اعتاد عليها الأهلي وعلى مواجهتها والتغلب عليها.

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري عن تعافي مؤمن زكريا تمامًا من إصابته بخلع في الكتف وبات جاهزًا لخوض مباراة القطن الكاميروني من الناحية الطبية.

وتعرض مؤمن للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة فريقه مع الشرقية الأخيرة في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وأوضح طبيب الأهلي في تصريحاته للصحفيين اليوم الأحد أن مشاركة مؤمن في مواجهة القطن تتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام البدري بعدما تم رد الخلع وتم إجراء أشعة للتأكد من أن الرد جاء في وضعه وتعافى اللاعب تمامًا.

وأضاف محمود أن بعثة الشياطين الحمر تناولت أقراص الوقاية من الملاريا عقب وجبة الإفطار صباح اليوم مضيفًا أنه تم التشديد على عدم التجول في فندق الإقامة في ساعات الليل تجنبًا للدغ البعوض المنتشر في مدينة غاروا الكاميرونية.