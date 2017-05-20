حكم مصري يتحوّل إلى مدافع ويمنع تسجيل هدفين (فيديو)

ساهم الحكم محمود عاشور في فوز نادي الاتحاد السكندري على مصر للمقاصة بمنع إحراز الأخير هدفين خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري المصري اليوم.

ومنع عاشور هدفًا محققًا للمقاصة عندما مرّر ظهير أيسر الفريق الفيومي عرضية أرضية كان في انتظارها مهاجم الفريق؛ إلا أن الحكم كان عائقًا أمامه حيث عرقله وكأنه يقوم بدور مدافع الاتحاد.

وفي الهجمة الثانية حاول لاعب مصر للمقاصة تمرير كرة طولية من على حدود منطقة الجزاء؛ إلا أنها اصطدمت في عاشور الذي تصدى لها ومنع وصولها لمهاجم المقاصة.

وظهرت علامات الندم على وجه الحكم، بعدما تصدى لهجمتين دون قصد.

ووضع الاتحاد السكندري الأهلي على بعد خطوات قليلة من التتويج رسميًا بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز العريض الذي حققه على مضيفه مصر المقاصة 3/1 مساء اليوم السبت في الجولة الـ 29 للمسابقة.

يذكر أن الفارق بين الأهلي والمقاصة بات 12 نقطة ويتبقى 5 مباريات على نهاية مسابقة الدوري الممتاز.