النادي الأهلي يضغط على الاتحاد المصري لزيادة عدد اللاعبين الأجانب

تضغط إدارة النادي الأهلي المصري على الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 بدلًا من 3 فقط.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن مسؤولي الأهلي يضغطون على هاني أبوريدة رئيس الجبلاية من أجل فتح الباب لزيادة عدد اللاعبين الأجانب.

ويتطلع الأهلي إلى التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير عدد من المهاجمين الأفارقة للمشاركة في البطولات المحلية والأفريقية.

وحصل المدير الفني للأهلي على توقيع رزاق سيسيه لاعب أسوان تمهيدًا إلى إعارته خلال الموسم المقبل أو الاستعانة بخدماته.

ويدرس البدري دخول فريقه في مفاوضات رسمية مع باولن بوافي مهاجم مصر المقاصة لتدعيم الهجوم خلال الموسم المقبل، بجوار سوليماني كوليبالي وجونيور أجايي.

واقترب الأهلي من الإطاحة بعلي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء بعد المستوى المتواضع الذي يقدّمه اللاعب في الصفوف، وعدم قناعة المدير الفني للأهلي به حتى الآن.

من جهة أخرى، تلقى باسم علي ظهير أيسر النادي الأهلي عددًا من العروض القوية التي تطلب الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويسعى ظهير أيسر الأهلي إلى المفاضلة بين العروض القادمة من الإسماعيلي وطلائع الجيش وناديه السابق المقاولون العرب، وعرضها على مجلس إدارة الفريق للبت فيها.

ويعاني باسم من الجلوس الطويل على دكة بدلاء الفريق بعد خروجه من قوائم المباريات وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ثنائي الأهلي معروض للبيع بفرمان البدري.. و”طاهر” يفسد أول الصفقات

كريم محمد – إرم نيوز

من جهة أخرى، استقر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على عرض الثنائي عمرو جمال وصالح جمعة للبيع بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى البدري تحفظه الشديد على مستوى اللاعبيْن خاصة في الجوانب البدنية بخلاف أنهما دائمًا يثيران الأزمات سواء داخل أو خارج الملعب.

وأبلغ البدري إدارة الأهلي بعدم رغبته في بقاء اللاعبين في الموسم المقبل خاصة أنهما بلا طموح ولن يتطورا بما يتناسب مع أداء الفريق.

على صعيد آخر، أعطى محمود طاهر رئيس النادي تعليماته بإيقاف المفاوضات لضم محمد عنتر مهاجم الأسيوطي في الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤول أن الأهلي لن يتعاقد مع عنتر في ظل مغالاة الأسيوطي ورغبة الفريق في ضم لاعبين أفضل بكثير من المطروحين على الساحة.