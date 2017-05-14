5 علامات تقرب حسام البدري من مغادرة الأهلي المصري

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أصبحت العلاقة بين حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، وإدارة ناديه تتجه إلى طريق مسدود بعد تراجع النتائج بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

وباتت كل المؤشرات تؤكد أن حسام البدري في طريقه لمغادرة القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد البداية الباهتة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا على أرضه أمام زاناكو الزامبي.

ويرصد “إرم نيوز” بعض العلامات التي تقرب البدري من مغادرة الأهلي المصري.

تجاهل تجديد العقد

أصبح من الواضح أن إدارة الأهلي أرجأت تجديد عقد حسام البدري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.

ولم يفاوض المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، حسام البدري بخصوص التجديد رغم أن عقده ينتهي بعد 45 يوماً فقط؛ ما دفع المدير الفني للتلميح عبر وسائل الإعلام للرحيل.

واستبعد مدير الكرة سيد عبدالحفيظ فكرة رحيل البدري، مبدياً ثقته في تجديد عقد البدري واستمراره مع الفريق الأحمر.

أزمات النجوم

دخل حسام البدري في بضع أزمات مع نجوم الأهلي خلال الفترة الأخيرة؛ ما يهدد بقاءه في ظل غضب أكثر من لاعب من سياسة معاملة المدير الفني.

وعلى رأس هؤلاء الغاضبين عماد متعب، مهاجم الفريق، الذي تم تجميده من جانب المدير الفني، إذ قام بتهميشه وإبعاده عن الحسابات بجانب مؤمن زكريا وأحمد حمودي وحسام غالي وعمرو جمال بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال محمد عمارة، نجم الأهلي الأسبق، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن البدري فشل في التعامل مع النجوم الكبار في الفريق الأحمر وأصبح من الواضح وجود مشكلات بالجملة داخل الأهلي.

وأضاف: “البدري يتعامل بعصبية زائدة ويتجاهل بعض النجوم لفترة طويلة؛ ما يجعلهم يفقدون الثقة في قدراتهم”.

النتائج المهزوزة

يأتي اهتزاز النتائج نقطة سلبية في مسيرة البدري تهدد استمراره مع الفريق الأحمر.

وجاءت البداية الباهتة للمدير الفني في مشواره مع الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لتزيد مصاعب البدري وتجدد الغضب الجماهيري ضده.

ورغم أن البدري أعلن التحدي، مؤكداً أنه سيصعد بالأهلي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أن الجماهير هاجمته بضراوة.

صدام لجنة الكرة

دخل البدري في صدام عنيف مع لجنة الكرة بسبب تجاهله ورفضه فكرة عقد جلسات مع الثنائي أنور سلامة والدكتور طه إسماعيل عضوي اللجنة.

وأبدى البدري عدم اقتناعه بوجود لجنة للكرة بالأهلي وطلب منحه الصلاحيات في تحديد الصفقات الجديدة والمستبعدين ثم كوّن جبهة أخرى مع علاء ميهوب الذي يشغل رئاسة لجنة الإحصاء والتحليل بالأهلي.

وقال مصطفى يونس، نجم الأهلي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن حسام البدري أصبح يتعامل مع الكل وكأنه الحاكم بأمره في “الأهلي” وهو أمر مرفوض بالمرة.

وأضاف: “يجب تعظيم دور لجنة الكرة وأن تكون المسؤولة عن الفريق وصفقاته وتدعيمه بقطاع الناشئين ولا يصح أن يتفاوض مدير لجنة التحليل لضم صفقات بعينها”.

العصبية

دخل البدري في أزمات بالجملة بسبب عصبيته وتعامله بشكل غير لائق مع بعض أطراف اللعبة، وهو ما حدث في أزمة حكم لقاء الأهلي والإنتاج الحربي، محمود عاشور.

وأثارت تصرفات البدري وعصبيته الزائدة مع الإعلاميين والحكام جدلاً واسعاً، خاصة أن المدير الفني للأهلي لم يكن يتعامل بهذه الطريقة في بداية ولايته الحالية مع الفريق.

كما وصلت العلاقة بين علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس الأول، والبدري، لطريق مسدود بعد استبعاده من مباريات الفريق في الفترة الأخيرة رغم جاهزيته فنيا وبدنيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “شن معلول هجوما حادا على البدري عقب سقوط الفريق في فخ التعادل أمام زاناكو الزامبي أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه وجد نفسه خارج التشكيل الأساسي للفريق”.

وأضاف المصدر: “معلول وجه هجوما حادا للبدري داخل غرفة خلع الملابس خلال حديثه مع عدد من زملائه، واتهمه بتدميره ومحاول تطفيشه من الأهلي بعد استبعاده من المباريات دون أي سبب واضح”، مضيفا: “معلول كان غاضبًا بشدة وأكد أنه لن يصمت على ما يفعله البدري معه في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “اللاعب التونسي بدأ التفكير جديًا في الرحيل نهاية الموسم”، مؤكدًا لزملائه داخل الفريق أنه لا يشعر بالراحة في التعامل مع البدري، الذي وصفه بـ(المدرب المزاجى)”.

وأردف المصدر: “أجرى معلول اتصالا بمسؤولي الترجي التونسي طلب منهم فيه سرعة إرسال عرض رسمي لكي يرحل عن القلعة الحمراء في أسرع وقت ممكن”.

على جانب آخر، دخلت عدد من الأندية في الخليج في مفاوضات جديدة مع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، وأبدت هذه الأندية استعدادها للتفاوض الجاد مع الأحمر لإتمام الصفقة حال موافقة اللاعب، لكن الأخير رفض البت في هذا الأمر بسب تركيزه مع المارد الأحمر محليًا وأفريقيًا.