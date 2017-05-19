ضربة جديدة للنادي الأهلي المصري قبل لقاء القطن الكاميروني

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، ضربة جديدة قبل لقاء القطن الكاميروني الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث بات في حكم المؤكد غياب أحمد حمودي لاعب وسط الفريق عن صفوف الأحمر في لقاء القطن بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “أحمد حمودي لن يتمكن من السفر مع بعثة الفريق إلى الكاميرون لأنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة ولم يشفَ حتى الآن حيث يخضع لتنفيذ برنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة”.

وأضاف عبدالحفيظ: “الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، يبذل جهودًا كبيرة لتجهيز وليد سليمان، للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني”.

وتابع أن سليمان يواصل في الوقت الحالي تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وُضع له للتخلص من الإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يبذل محاولات مكثفة مع اللاعب لتجهيزه لمباراة القطن.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة زاناكو الزامبي ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو ما أدى لغيابه عن مباراة الشرقية الماضية بالدوري الممتاز.