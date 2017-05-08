الأهلي السعودي يرافق العين الإماراتي لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

لحق فريق الأهلي السعودي بالعين الإماراتي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم عن المجموعة الثالثة.

وفاز العين على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 3/0 وتغلب الأهلي على ذوب آهن آصفهان الإيراني 2/0.

وكان العين قد ضمن التأهل لدور الـ 16 قبل انطلاق هذه الجولة ولكن فوزه على بونيودكور منحه صدارة المجموعة الثالثة.

وحل العين في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي وجاء ذوب آهن في المركز الثالث بـ 7 نقاط ثم بونيودكور في المركز الرابع بـ 3 نقاط.

وعلى استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وذوب آهن بالتعادل السلبي.

وتقدم عبدالفتاح توفيق عسيري بهدف للأهلي في الدقيقة 63 ثم أضاف أمير الكردي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، تقدم المهاجم السعودي ناصر الشمراني بهدف للعين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أضاف عمر عبدالرحمن (عموري) الهدف الثاني للعين في الدقيقة 77 وتبعه دياكيه إبراهيم بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.