أمور تبشر الأهلي السعودي بعبور عقبة ذوب آهان الإيراني بدوري أبطال آسيا

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يخوض فريق الأهلي السعودي اختباراً صعباً أمام ضيفه ذوب آهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 8 نقاط متقدماً بفارق نقطة عن ذوب آهان الإيراني صاحب المركز الثالث.

ويبقى لقاء الأهلي وذوب آهن حاسماً في طريق تأهل الفريقين للدور التالي بدوري أبطال آسيا.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأمور التي تبشر الأهلي السعودي بعبور عقبة بطل إيران.

نقطة واحدة تكفي

يحتاج الأهلي للتعادل فقط للتأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر بالبطولة وهو أمر يسهل مهمة عملاق الكرة السعودية.

وحصد الأهلي 8 نقاط في مشواره بالمجموعة من خلال تحقيق فوزين والتعادل مرتين والخسارة مرة وهو الأمر الذي يجعل التعادل يكفيه أمام بطل إيران في اللقاء الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة لقاءات فرق السعودية ضد إيران في أرض محايدة.

ويرى المدرب المصري عادل عبدالرحمن، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الأهلي قادر على عبور عقبة ذوب آهان والخروج ولو بنقطة تضمن له التأهل رسمياً.

وأضاف: “خبرات لاعبي الأهلي وقدراتهم تسمح لهم بالخروج فائزين وأعتقد أن اللقاء سيكون في صالح الفريق السعودي الذي يملك الطموح لتقديم نتائج طيبة”.

التفوق المعنوي

يتفوق الأهلي معنوياً على بطل إيران في ظل فوزه في لقاء الذهاب في عمان بهدفين مقابل هدف.

ويبقى الأهلي صاحب الكفة الأرجح والأقرب لحسم التأهل من خلال فوزه في اللقاء الأول، وأبدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق السعودي ثقته في قدرات لاعبيه ولكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة اللقاء.

وأشار غروس في المؤتمر الصحفي إلى أن دور الجمهور مهم في مثل هذه المواجهات من أجل تحقيق الفوز والتأهل رسمياً، موضحاً أن فريقه يلعب من أجل النقاط الثلاث.

توهج السومة

يعول الأهلي السعودي على قدرات نجمه السوري عمر السومة، هداف الفريق، والذي يواصل أداءه الاستثنائي في المواسم الأخيرة مع “الراقي”.

وسجل السومة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم 4 أهداف ويعد أبرز وأهم أسلحة الأهلي السعودي في البطولة القارية ونجم الشباك في صفوف كتيبة غروس.

ويرى عمرو أنور، مدرب الطائي السعودي السابق، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن السومة مهاجم متكامل وأفضل اللاعبين في مركز رأس الحربة بالمنطقة العربية حالياً.

وأضاف: “السومة يقتنص الأهداف من أنصاف الفرص، لديه موهبة خارقة في الوصول للمرمى وهو يمثل أكثر من نصف قوة الأهلي السعودي”.

دوافع اللاعبين

يملك لاعبو الأهلي دوافع كبيرة لمصالحة الجماهير من خلال تحقيق هدف التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال بعد ضياع لقب الدوري السعودي.

وسبق أن قدم تيسير الجاسم، قائد ولاعب وسط الفريق السعودي، اعتذاره عن ضياع لقب الدوري؛ ما يؤكد أن لاعبي الأهلي عازمون على التأهل بدوري الأبطال.

وأكد محمد عبدالشافي، الظهير المصري، في تصريحات للإعلام السعودي قبل اللقاء أن الموسم لم ينته بمجرد خسارة الدوري، موضحاً أن الفريق لن يتنازل عن الصعود بأبطال آسيا.