اختيار هدف لاعب سعودي الأجمل في الجولة الـ5 لأبطال آسيا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار هدف عبدالمجيد السواط لاعب فريق التعاون السعودي، بجائزة هدف الأسبوع للجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل السواط الهدف الأول للتعاون على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4/4.

وجاء الاختيار بعد التصويت الذي جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال السواط أعلى الأصوات، بعد منافسة قوية مع 3 أهداف أخرى.

وتفوق السواط على أهداف كل من ريتسو دوان لاعب غامبا أوساكا على أديلايد يونايتد، وهدف سلمان بحراني لاعب استقلال خوزستان، على الفتح السعودي، وهدف تشاناثيب سونغكراسيرن لاعب موانغ ثونغ على بريسبان رو.

ويملك التعاون 5 نقاط في المركز الرابع في المجموعة الأولى، وبفارق 3 نقاط عن استقلال طهران المتصدر.