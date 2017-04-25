دوري أبطال آسيا.. الفتح السعودي في موقعة الفرصة الأخيرة

المصدر: يوسف هجرس – إرم نيوز

يلتقي الفتح السعودي مضيفه استقلال خوزستان الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبقى هذا اللقاء الفرصة الأخيرة للفتح للحاق بركب المتأهلين للدور الثاني، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن لخويا المتصدر ثم استقلال خوزستان الثاني برصيد 7 نقاط.

ويخوض لخويا القطري مهمة تبدو سهلة أمام الجزيرة الإماراتي لحسم التأهل، ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي ملامح المواجهة الصعبة للفتح السعودي:

الفتح وتباين الموسم

يعيش فريق الفتح موسماً متناقضاً فهو يصارع الهبوط في الدوري السعودي ويحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة ويبحث عن طوق النجاة في الجولتين القادمتين بقيادة مديره الفني التونسي فتحي الجبال.

ويسعى الفتح لاستكمال مشواره الآسيوي وتحقيق التأهل للدور التالي وتخطي دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

اللافت أن الفتح أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بمسابقة الدوري ولكنه لم يستطع الحفاظ على هذه المكانة وتراجع بشكل لافت.

طموح الجبال

يملك المدرب التونسي فتحي الجبال طموحاً كبيراً مع نادي الفتح ويسعى لتحقيق التأهل في البطولة الآسيوية قبل التفرغ لإبقاء الفريق بالدوري.

ويسعى الفتح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لاحتلال المركز الثاني بترتيب المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة.

وأكد فتحي الجبال المدير الفني لنادي الفتح السعودي تطلع فريقه للفوز، وقال “سنخوض هذه المواجهة بهدف الفوز وتحقيق ثلاث النقاط وتعزيز حظوظنا في التأهل، كما أننا سنواجه خصما قويا، لكننا على دراية بجوانب القوة والضعف في الفريق المنافس إضافة إلى أن هذه المواجهة هي الثانية وليست الأولى التي جمعت الفريقين، فالمنافس ليس بغريب على لاعبي الفتح ويعرفونه جيداً .

أسلحة الفتح

ويعتمد الفتح على خدمات مهاجمه التونسي لمجد الشهودي في الخط الأمامي وهو لاعب مخضرم عمره 30 عاماً يملك خبرات طويلة بمشواره في الدوري التونسي ومع المحرق البحريني والسيلية القطري ولوكوموتيف صوفيا البلغاري.

ويراهن الفتح -أيضاً- على ساندرو مانويل وعلي الزقان ومحمد الفهيد ونوح الموسى.

وأكد المصري عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الوحدة السعودي في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أن فريق الفتح منظم وقوي رغم موقفه الصعب في الدوري هذا الموسم”.

وأضاف “لعبت أمام الفتح وأنا مدرب للباطن ومع الوحدة، هو فريق قوي ولاعبوه يملكون الروح القتالية وأعتقد أن طموحهم في البطولة الآسيوية سيدفعهم للفوز على بطل إيران”.

مواجهة الجزيرة ولخويا

تبدو مواجهة الجزيرة الإماراتي مع لخويا القطري بمثابة مباراة للشهرة والبحث عن وداع مشرف للجزيرة بعدما ودع البطولة بشكل رسمي.

يأمل الجزيرة بقيادة مديره الفني الهولندي تين كات تحقيق الفوز في لقاء لخويا بطل الدوري القطري بقيادة مديره الفني الجزائري جمال بلماضي الباحث عن فوز يقوده بشكل رسمي للتأهل والحفاظ على الصدارة.