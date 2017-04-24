الإمارات.. عمري يسجل هدفًا كربونيًا لهدف ميسي في الكلاسيكو (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سجل النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) هدفًا كربونيًا لهدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ريال مدريد أمس في الكلاسيكو.

وسجل عمري الهدف الثاني لفريقه على ذوه أهم أصفان، بعد أ راوغ أكثر من لاعب وسدد في المرمى، ليعيد إلى الأذاب هدف ميسي الأول على على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

لم يكذب من أطلق عليك "ميسي الصحراء"..

• عموري اليوم يُسجل هدف نسخة كربونية من هدف ميسي الرائع في الكلاسيكو بالأمس. pic.twitter.com/ZlBWyysVlm — سدّد (@UAEkick) April 24, 2017

وفاز العين 3/0 على أرض منافسه ليرفع رصيد إلى 9 نقاط ويضمن الصعود لدور الـ 16.

وكان حارس العين خالد عيسى حرم الفريق الإيراني م تحقيق التعادل عندما كانت النتيجة 1/0، بعد أن تصدى لركلة جزاء في الوقت الإضافي من الشوط الأول.