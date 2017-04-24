الإمارات.. عمري يسجل هدفًا كربونيًا لهدف ميسي في الكلاسيكو (فيديو)

سجل النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) هدفًا كربونيًا لهدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ريال مدريد أمس في الكلاسيكو.
وسجل عمري الهدف الثاني لفريقه على ذوه أهم أصفان، بعد أ راوغ أكثر من لاعب وسدد في المرمى، ليعيد إلى الأذاب هدف ميسي الأول على على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
لم يكذب من أطلق عليك "ميسي الصحراء"..
• عموري اليوم يُسجل هدف نسخة كربونية من هدف ميسي الرائع في الكلاسيكو بالأمس. pic.twitter.com/ZlBWyysVlm
— سدّد (@UAEkick) April 24, 2017
وفاز العين 3/0 على أرض منافسه ليرفع رصيد إلى 9 نقاط ويضمن الصعود لدور الـ 16.
وكان حارس العين خالد عيسى حرم الفريق الإيراني م تحقيق التعادل عندما كانت النتيجة 1/0، بعد أن تصدى لركلة جزاء في الوقت الإضافي من الشوط الأول.
خالد عيسى يتصدى لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول pic.twitter.com/D1MbLaZhMR
— UAE News Sport (@action_news) April 24, 2017