العين الإماراتي يقهر أصفهان الإيراني ويتقدم في دوري أبطال آسيا

المصدر: طهران - إرم نيوز

تأهل العين الإماراتي لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الثمين 3/0 على مضيفه زوب آهن الإيراني، اليوم الإثنين.

وبات رصيد العين، وصيف بطل العام الماضي، 9 نقاط في الصدارة قبل جولة على النهاية بفارق نقطتين عن مضيفه صاحب المركز الثالث، بينما تراجع الأهلي السعودي للمركز الثاني بـ 8 نقاط بعد خسارته المفاجئة 2/0 على ملعب بونيودكور الأوزبكي في وقت سابق اليوم.

وستقام الجولة الأخيرة في الثامن من الشهر المقبل حيث يستضيف العين فريق بونيودكور بينما يلتقي الأهلي مع زوب آهن.

ووضع الكولومبي دانيلو إسبريا العين في المقدمة بعد تمريرة رائعة من كايو لوكاس في الدقيقة 25 وعزز القائد عمر عبدالرحمن (عموري) أفضل لاعب في آسيا العام الماضي النتيجة بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

وقبل النهاية بـ 10 دقائق مرر عموري إلى محمد عبدالرحمن الذي راوغ أحد المدافعين وسدد في الشباك قبل النهاية بـ 9 دقائق.

وحصل زوب آهن على ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول لكن جيري بينغتسون أضاعها.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور التالي الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال الشهر المقبل.