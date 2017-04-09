4 مواجهات جديدة بين أندية السعودية والإمارات في دوري أبطال آسيا

المصدر: إرم نيوز

ستجدد المواجهات بين الأندية السعودية والإماراتية بإقامة أربع مباريات جديدة في اليومين المقبلين مع بداية النصف الثاني من مشوار دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، غدا الاثنين.

وأقيمت الشهر الماضي أربع مباريات بين الأندية السعودية والإماراتية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات وستتكرر نفس المواجهات في الجولة الرابعة لكن على أرض الفريق الآخر.

وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل مقابل فوز سعودي وحيد، لكن المثير أن هذا الانتصار كان من نصيب الفتح الذي يحتل المركز 12 بالدوري السعودي وبنتيجة 3-1 على الجزيرة الذي بات على أعتاب إحراز لقب الدوري الإماراتي.

ويتقدم الجزيرة بثماني نقاط على أقرب منافسيه في الإمارات قبل أربع جولات فقط على نهاية المسابقة.

ولذلك قد يبدأ الجزيرة التركيز في منافسات دوري الأبطال بعدما أراح مدربه هينك تن كات عدة لاعبين أساسيين في المباريات السابقة.

ويملك الفتح أربع نقاط من ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة ويحتل المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن لخويا القطري وثلاث نقاط عن استقلال خوزستان الإيراني المتصدر، بينما لا يملك الجزيرة أية نقطة.

وسيلعب لخويا على أرضه أمام استقلال خوزستان في أول مباراة للفريق بعد ضمان إحراز لقب الدوري القطري، يوم الخميس الماضي.

وقال لخويا بموقعه على الإنترنت عقب الفوز باللقب: “تحت شعار لا وقت للراحة استأنف لخويا المران استعدادا لمواجهة استقلال خوزستان”.

* منافسة على القمة

وسيتجدد الصراع بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في ظل تنافسهما على قمة المجموعة الثالثة على عكس حال الجزيرة والفتح.

وتعادل العين، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال العام الماضي، بنتيجة 2-2 في ضيافة الأهلي ليصبح رصيده خمس نقاط ويحتفظ بفارق النقطتين مع حامل لقب الدوري السعودي.

وقال زوران ماميتش، مدرب العين، الذي كان يقود النصر السعودي في وقت سابق من الموسم الجاري، عقب الفوز 5-2 على الظفرة بالدوري: “في اعتقادي أن مواجهة الأهلي ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة الظفرة”.

وأضاف: “الفريق السعودي أقوى من منافسنا وكذلك المسابقة التي سنخوض فيها التحدي المقبل على مستوى القارة”.

وأخرج ماميتش صانع لعبه عمر عبد الرحمن “عموري” بعد نهاية الشوط الأول بالتقدم 3-1 يوم الخميس الماضي، لكن المدرب أكد أنه قرر فقط إراحة أفضل لاعب في آسيا العام الماضي.

وقال ماميتش: “عموري خاض أكثر من 40 مباراة إلى جانب مباراتين دوليتين مؤخرا دون أي توقف بما في ذلك السفر إلى أستراليا (مع منتخب الإمارات) ما يعني أنه في حاجة إلى قسط من الراحة”.

وسيلعب الأهلي الإماراتي في ضيافة التعاون السعودي في مباراة مؤثرة في التنافس على التأهل من المجموعة الأولى.

وتعادل الفريقان دون أهداف الشهر الماضي في دبي ليصبح رصيد كل فريق أربع نقاط مقابل ست نقاط لاستقلال طهران الإيراني.

أما المواجهة الرابعة فستكون بين الهلال، الذي بات على أعتاب إحراز لقب الدوري السعودي، والوحدة الإماراتي بعدما تعادل الفريقان 2-2 في أبوظبي بعد عرض مثير.

ولدى الهلال خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة وبفارق نقطة واحدة عن الريان القطري المتصدر، بينما يتذيل الوحدة المجموعة برصيد نقطة واحدة وتبدو آماله ضعيفة في التقدم.