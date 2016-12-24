بطل دوري أبطال آسيا مهدد بالحرمان من المشاركة بسبب التلاعب في النتائج

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أصبح حامل لقب دوري أبطال آسيا فريق تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي مهددًا بالحرمان من المشاركة في المسابقة القارية الموسم القادم بعد سقوط شبكة آسيوية جديدة للتلاعب بنتائج كرة القدم ترتبط بعدة أندية.

وأدين تشونبوك في أيلول / سبتمبر الماضي في كوريا الجنوبية بالتلاعب بالنتائج وخصمت 9 نقط من رصيده وغرامة مالية كبيرة؛ ما جعله يضيع لقب الدوري الكوري الجنوبي في نهاية الموسم ،لكنه عوّض إخفاقه بالفوز بدوري أبطال أسيا على حساب العين الإماراتي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا إبعاد كل الفرق المتورطة في فضائح للتلاعب بالنتائج من مسابقة دوري أبطال آسيا سواء أكانت الفضائح محلية أم دولية.

وأدين تشونبوك مورترز على أساس قضية حدثت في سنة 2013 لكنه يبقى مهددا حسب القوانين التي يعتزم الاتحاد الأسيوي تطبيقها لمحاربة الفساد في كرة القدم الآسيوية.

وأفلت تشونبوك من العقاب قاريا في أيلول / سبتمبر الماضي بعد إدانته من المحاكم الكورية الجنوبية والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم وكان من المفروض طرده من مسابقة دوري أبطال آسيا لكنه استمر وفاز باللقب.