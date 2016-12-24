حصاد 2016.. مَن حفظ ماء وجه السعودية؟

المصدر: الرياض ـ إرم نيوز

خرجت الرياضة السعودية من عام 2016 خالية الوفاض من الإنجازات الكبيرة خاصة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو التي لم تحصد خلالها المملكة أي ميدالية.

وحصدت السعودية ميدالية برونزية في أولمبياد لندن 2012 في منافسات الفروسية للفرق لكن فرسان المملكة لم يتأهلوا إلى ريو بينما شارك 11 رياضيا ورياضية في الدورة الأولمبية الصيفية ولم يحصدوا أي ميدالية.

وتلقت المشاركة السعودية في ريو صدمة قبل المشاركة الأولمبية بعدما قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف العداء يوسف مسرحي لأربع سنوات وحرمانه من المشاركة داخليا وخارجيا.

وسبق هذا القرار حرمان مسرحي – الذي ينافس في سباق 400 متر – من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات.

ولم تعول السعودية كثيرا على المشاركة في ريو حيث دفعت بسبعة رياضيين رجال وأربع سيدات لكنها وضعت خطة لتطوير النتائج وتأمل أن تحصد ثمار ذلك في الدورة الأولمبية التالية في طوكيو عام 2020.

وضمت القائمة السعودية المشاركة في ريو أربع فتيات للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد هن العداءة سارة عطار التي شاركت أيضا في أولمبياد لندن فيما شاركت لبنى العمير بمنافسات المبارزة وكاريمان أبو الجدايل في منافسات سباق 100 متر وجود فهمي في منافسات الجودو لوزن تحت 52 كيلوجراما.

وشاركت وجدان علي سراج الدين شهرخاني في منافسات الجودو لوزن فوق 78 كيلوغراما فيما شاركت سارة عطار في مسابقة 800 متر عدو في أولمبياد لندن 2012 عبر بطاقات دعوة تلقتها اللجنة الأولمبية السعودية.

أما الرياضيون السبعة فهم طارق العمري ومخلد العتيبي (5 آلاف متر) وعبد الله أبكر في سباقي 100 متر و200 متر وسلطان الداودي (رمي القرص) وعطا الله العنزي (الرماية- مسدس الهواء 10 أمتار) وسليمان حماد (الجودو) ومحسن الدحيلب (رفع الأثقال- وزن أقل من 69 كيلوجراما).

وعقب العودة من ريو قال الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في مؤتمر صحفي إن مشاركة المملكة في ريو دي جانيرو “كانت مخجلة”.

وأضاف “نقدر عمل الأمير نواف بن محمد في اتحاد ألعاب القوى وهناك أكثر من اتحاد تم تغييره قبل الانتخابات في فترات سابقة وهناك تغيير قادم في الاتحادات لعدة أسباب أهمها عامل التفرغ التام.”

*تراجع سعودي بدوري الأبطال

ورغم مشاركة أربعة أندية سعودية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في دور المجموعات إلا أنه لم يتأهل منها إلى دور الستة عشر سوى الهلال الذي حل ثانيا في مجموعته خلف تراكتور سازي الإيراني بينما ودع الأهلي بطل دوري المحترفين والنصر والاتحاد البطولة من دور المجموعات.

ولم يستمر الهلال كثيرا في البطولة إذ ودعها في الدور التالي أمام لوكوموتيف طشقند الاوزبكي بالخسارة في الإياب 2-1 بعدما تعادل في الهلال سلبيا في مباراة الذهاب.

وعلى عكس فشل الأندية على الصعيد الآسيوي إلا أن المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى كأس آسيا 2019 في الإمارات والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ورغم خسارة السعودية للمرة الأولى في عهد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك على أرض اليابان الشهر الماضي إلا أنها بقيت في صدارة المجموعة الثانية بعشر نقاط من خمس مباريات وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

ومع نهاية 2016 تبدو السعودية – الساعية للتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها – الأقرب للتأهل عن المجموعة التي تضم قوى كبرى مثل: استراليا واليابان والإمارات والعراق (سبق لها جميعها التأهل لكأس العالم) فضلا عن تايلاند.

*تألق منتخب الشباب

وتنافس راكان العنزي لاعب فريق النصر بقوة على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا التي حسمها الياباني ريتسو دوان متفوقا على العنزي والعراقي محمد داوود.

وصعدت السعودية لنهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما التي أقيمت في البحرين أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل أن تخسر من اليابان بركلات الترجيح.

لكن المهاجم سامي النجعي رفض أن تخرج بلاده خالية الوفاض من الجوائز بتتويجه هدافا للبطولة بأربعة أهداف.

وتوج منتخب اليابان باللقب بعدما تغلب في المباراة النهائية على السعودية بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل الفريقين سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتساوى النجعي مع مواطنه عبد الرحمن اليامي برصيد أربعة أهداف لكل منهما مع ختام البطولة لكن النجعي تفوق بفارق التمريرات الحاسمة.

وقال النجعي بعد المباراة النهائية “لو خيرت لاستبدال هذه الجائزة مقابل فوز السعودية بلقب البطولة سأوافق على الفور. الفوز بهذه الجائزة أمر جميل لكني أعتذر لأنني لم أتمكن من التسجيل في النهائي وقيادة بلادي للتتويج باللقب.”

*الأهلي يسيطر محليًا

وعلى الصعيد المحلي يمكن أن نطلق على 2016 عام الأهلي لتتويجه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 32 عاما وكذلك كأس الملك ثم السوبر قبل بداية الموسم الحالي.

ويرجع الفضل الأكبر في تتويج الأهلي باللقب الكبير للسوري عمر السومة هداف الفريق والمسابقة الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.

ويبدو أن السومة في طريقه للحفاظ على لقبه كهداف للدوري باحتلاله صدارة الهدافين حاليا برصيد 13 هدفا بعد 12 مباراة لكن الأهلي ليس على القمة وتركها للهلال وصيفه الموسم الماضي.

وجاء تتويج الأهلي بكأس الملك بعد فوزه على النصر في النهائي 2-1 بهدفي عمر السومة أيضا بينما ترك كأس ولي العهد للهلال الذي تفوق على الأهلي 2-1. أي أن الأهلي شارك في نهائيات البطولات المحلية السعودية كافة في 2016.

وحسم الأهلي لقب السوبر بالفوز على الهلال بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في لندن في أغسطس/ آب الماضي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.