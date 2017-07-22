دعوة للتحقيق في الاعتداء على لاعب صربي داخل غرف الملابس

تقدم لاعب من نادي فويفودينا الصربي بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلًا إنه تعرض للضرب في غرفة الملابس على يد مشجعي فريقه بعد مباراة في تصفيات الدوري الأوروبي في وقت سابق من يوليو الجاري.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلقيه الشكوى من اللاعب الصربي نيكولا ترويتش والتي حملت تفاصيل ما تعرض له بعد مباراة فريقه خارج أرضه أمام روزومبروك السلوفاكي في السادس من يوليو الجاري.

وانتهت مباراة الإياب في الدور الأول للتصفيات بفوز روزومبروك 2/0 و3/2 في النتيجة الإجمالية.

وقالت الرابطة العالمية للاعبي كرة القدم في بيان إنه مباشرة بعد نهاية المباراة “تمكنت مجموعة من مشجعي الفريق الصربي من الدخول إلى غرفة ملابس نادي فويفودينا وبدأوا في الإساءة للاعب واعتدوا عليه بالضرب بعد ذلك”.

وطالبت الرابطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جزائية بحق الناديين.

ونقلت وسائل إعلام صربية عن ترويتش إن نحو 12 مشجعًا شاركوا في الاعتداء عليه مؤكدًا “أمسكوني من عنقي وضربوني في الرأس”.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “يستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يؤكد أنه تلقى شكوى من نيكولا ترويتش ضد ناديي فويفودينا وروزومبروك”.

وأضاف الاتحاد: “ستقوم إدارة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين مفتش لتقييم مدى كفاية الأدلة لفتح تحقيقات في هذا الأمر”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من الناديين للتعليق.

وفي وقت سابق من العام الجاري نصحت الرابطة اللاعبين بعدم التعاقد مع أندية صربية بسبب سوء الأحوال والمعاملة في هذه البلاد التي كانت جزءًا من يوغوسلافيا السابقة نتيجة بعض التغييرات في أسلوب الفصل في الخلافات والنزاعات بين الأندية واللاعبين.