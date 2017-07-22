توتنهام الوحيد بين الكبار دون تعاقدات

تتسابق فرق الدوري الإنجليزي الممتاز القوية لضم نجوم كبار للمنافسة على الألقاب الموسم القادم، لكن وحده فريق توتنهام يخرج من القاعدة ولم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال الفترة الماضية، وما زال ينتظر الأسابيع القادمة بحثًا عن صفقات نادرة.

وصرف تشيلسي 163 مليون يورو ومانشستر سيتي 159 مليون يورو ومانشستر يونايتد 120 مليون يورو وآرسنال 68 مليون يورو وليفربول 48 مليون يورو وإيفرتون 98 مليون يورو، إلى حد هذه الساعة في الانتقالات، وهي الفرق الكبرى في إنجلترا والتي احتلت الصفوف السبعة الأولى، ووحده صاحب المركز الثاني والوصيف لم يصرف أي شيء، رغم أنه باع أحد نجومه وهو كايل ولكر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويعد توتنهام من الفرق العقلانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعرف إدارته كيفية تدبير شؤون الفريق بشكل جيد وصرفت خلال المواسم الأربعة الأخيرة حوالي 320 مليون يورو في سوق الانتقالات، لكنها بالمقابل باعت لاعبين وجنت حوالي 315 مليون يورو خلال نفس الفترة.

ويعتقد توتنهام أن الفريق الحالي ليس بحاجة كبيرة لتعزيزات من نجوم كبار لأنه فريق يتطور بشكل ملحوظ، حيث احتل السادس موسم 2013/2014، والخامس موسم 2014/2015، والثالث موسم 2015/2016، والثاني موسم 2016/2017.

كما أن عمودي الفريق بقيا مجتمعين طيلة المواسم الأخيرة وحدهما، غاريث بيل صيف 2013 وكايل ولكر هذا الصيف رحلا وهما عنصران أساسيان بينما باقي الفريق لم يتغير بشكل كبير.

وحافظ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على مركزه طيلة 3 مواسم، كما أنه ما زال عدة لاعبين في الفريق كالحارس الفرنسي هوغو لوريس وهاري كين وإيريك داير وموسى ديمبيلي ودايلي ألي وداني روز.

ويرقب توتنهام عدة لاعبين، كروس باركلي لاعب إيفرتون ورياض محرز لاعب ليستر سيتي وجان ميشيل سيري لاعب نيس لكنه لا يرغب بدفع مبالغ كبيرة لضمهم لكون الفريق لا يتجاوز في صفقاته مبلغ 40 مليون يورو.

ويحتاج الفريق لتعزيز صفوفه بقوة وأخذ درس تجربة الموسم الماضي الذي خرج خلاله من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا ودور الـ 32 من الدوري الأوروبي وهي نتائج قد تضر بمصلحة الفريق وكرة القدم الإنجليزية.