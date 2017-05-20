بايرن ميونخ يحتفل بلقب الدوري الألماني وهامبورغ ينجو من الهبوط (صور)

اختتم فيليب لام قائد فريق بايرن ميونخ، مسيرته في الملاعب محققًا فوزًا معنويًا مع فريقه، اليوم السبت، على فرايبورغ 4/1 في الجولة الـ 34 الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحسم هامبورغ بقاءه في بوندسليغا بعد أن تغلب على فولفسبورغ 2/1.

وشهدت أيضًا مباريات هذه الجولة فوز بروسيا دورتموند على فيردر بريمن 4/3 وكولون على ماينز 2/0 وباير ليفركوزن على هيرتا برلين 6/2 وتعادل هوفنهايم مع أوغسبورغ سلبيًا وإنغولشتاد مع شالكة1/1. وآينتراخت فرانكفورت مع لايبزغ 2/2 وبروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتاد بالنتيجة ذاتها.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله أرين روبين في الدقيقة 4.

وفي الشوط الثاني أضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم قلص نيلز بيترسن الفارق لفرايبورغ في الدقيقة 76 ثم سجل فرانك ريبيري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، قبل أن يختتم غوشوا كيميتش الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، علمًا أنه كان قد تُوِّج باللقب في وقت سابق، في حين توقف رصيد فرايبورغ عند 48 نقطة في المركز السابع.

وشهدت هذه المباراة نهاية مسيرة فيليب لام قائد الفريق والنجم الإسباني تشابي ألونسو، حيث أعلنا اعتزالهما بنهاية الموسم.

وأنهى لام مسيرة استمرت 14 عامًا، تُوِّج خلالها بـ 21 لقبًا مع بايرن ميونخ وكأس العالم 2014 مع ألمانيا.

في حين أنهى ألونسو مسيرته التي تضمنت فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقي ليفربول وريال مدريد.