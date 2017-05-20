بايرن ميونخ يكرّم فيليب لام وتشابي ألونسو (صور)

أقام فريق نادي بايرن ميونيخ الألماني تكريمًا خاصًا لثلاثي الفريق المعتزل، فيليب لام، وتشابي ألونسو، وتوم شتاركة، قبل انطلاق مباراة فرايبورغ والأخيرة لهم وللفريق هذا الموسم.

وأمنح أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ وكارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي باقة من الزهور للاعبين الثلاثة المعتزلين.

وكتب الفريق على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” “شكرًا توم، وشكرًا على كل شيء تشابي ألونسو.. أسطورة”.

وأضاف: “لا يسعنا شيء سوى البكاء لهذه اللحظة، شكرًا لسنوات العطاء الكثير يا فيليب لام”.

وينهي الفريق البافاري مباريات الموسم بمواجهة فرايبورغ، علمًا أنه أحرز لقب الدوري قبل عدة جولات.