مكغريغور يتقدم بطلب للحصول على رخصة ملاكمة في نيفادا

ذكرت تقارير أن كونور مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة قطع خطوة أخرى نحو خوض نزال مع الملاكم فلويد مايويذر إذ قدّم طلبًا للحصول على رخصة ملاكمة في ولاية نيفادا الأمريكية.

وأضافت التقارير أن مكغريغور لم يقدّم وثائق طبية مطلوبة ولكن اللجنة الرياضية في نيفادا ستنظر في الطلب فور استيفاء أوراقه.

وإذا اتفق كلاهما على ما سيصبح نزالًا مربحًا فإنه سيقام على الأرجح في لاس فيغاس.

ويأتي هذا بعدما قال دانا وايت رئيس اتحاد الفنون القتالية إنه توصل لاتفاق مع الأيرلندي البالغ عمره 28 عامًا بشأن النزال لتتجه الأنظار صوب معسكر مكغريجور.

واعتزل مايويذر (40 عامًا) في 2015 بعدما فاز في 49 نزالًا خاضه دون خسارة بينما تُوِّج مكغريغور ببطولة القتال غير المحدود في وزن الخفيف.