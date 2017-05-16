مكغريغور يتفرّغ لمواجهة مايويذر ويتدرب على الملاكمة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

عاد المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور للتدريبات مجددًا بعد فترة راحة من أجل استقبال طفله الأول، حيث تدرب على الملاكمة استعدادًا لمواجهة فلويد مايويذر، الملاكم الأمريكي المعتزل.

واحتفل مكغريغور بولادة طفله الأول من صديقته دي ديفلين في وقت سابق من هذا الشهر، ومن غير المعروف موعد عودته للمنافسة في UFC.

وعاد المصارع الأيرلندي للتدريبات من أجل المواجهة المرتقبة أمام “مايويذر” والتي من المرجح أن تُدر على البطلين أموالاً طائلة.

Fighting is easy to me because I dedicate every single second of my thinking brain to it. pic.twitter.com/vWrioHvFX1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 14, 2017

ونشر جون كافاناه، مدرب ماكغريغور، فيديو مصورًا عبر حسابه على “إنستغرام” يظهر فيه يتدرب مع البطل الأيرلندي على الملاكمة في إشارة إلى قرب إقامة المباراة المرتقبة بين البطلين.

وعلّق كافاناه على الفيديو، قائلاً: “حسنًا مايويذر نتدرب على الملاكمة قليلاً”.

ويستعد “مكغريغور” بدنيًا لمواجهة “مايويذر” رغم أن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن موعد النزال بينهما أو حتى قواعده.

وبالفعل، كشف “دانا وايت” رئيس اتحاد UFC مؤخرًا أن “مكغريغور” كان أمامه حتى يوم الأحد الماضي موعد نهائي للاتفاق معه بشأن هذه المعركة المرتقبة.

وقال “دانا وايت” الأسبوع الماضي: “كنت أخطط لإنهاء الأمر مع مكغريغور بحلول الأحد الماضي ثم الانتقال إلى فريق مايويذر والبدء بالتفاوض معه”.

وكان من المقرر أن تُقام هذه المواجهة في لاس فيغاس في 16 سبتمبر/ أيلول المقبل لكنها استبدلت بمواجهة بين “كانيلو الفاريز” مع الملاكم العالمي “غينادي غولوفكين”.