مكغريغور يتفرّغ لمواجهة مايويذر ويتدرب على الملاكمة

عاد المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور للتدريبات مجددًا بعد فترة راحة من أجل استقبال طفله الأول، حيث تدرب على الملاكمة استعدادًا لمواجهة فلويد مايويذر، الملاكم الأمريكي المعتزل.

واحتفل مكغريغور بولادة طفله الأول من صديقته دي ديفلين في وقت سابق من هذا الشهر، ومن غير المعروف موعد عودته للمنافسة في UFC.

وعاد المصارع الأيرلندي للتدريبات من أجل المواجهة المرتقبة أمام “مايويذر” والتي من المرجح أن تُدر على البطلين أموالاً طائلة.

Fighting is easy to me because I dedicate every single second of my thinking brain to it. pic.twitter.com/vWrioHvFX1

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 14, 2017