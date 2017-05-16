نجل بيبيتو ينضم لسبورتنغ لشبونة (صور)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

انضم ماتيوس أوليفيرا نجل أسطورة البرازيل السابق بيبيتو إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني.

ووقع لاعب خط الوسط المهاجم عقدا مدته خمس سنوات مع سبورتنغ لشبونة بعد استكمال الاختبار الطبي يوم الاثنين.

وتفوق سبورتنغ في صراعه مع بنفيكا بطل الدوري لاقتناص اللاعب البالغ عمره 22 عاما صاحب أشهر احتفال في تاريخ كأس العالم عندما احتفل والده بمجيئه للعالم في مونديال 1994 في الولايات المتحدة مع زميليه روماريو ومازينيو.

وسجل ابن بيبيتو هدفين في 32 مباراة هذا الموسم مع إستوريل الذي انضم إليه في عام 2015.

وبدأ أوليفيرا مسيرته في بوتافوغو قبل أن ينتقل إلى قمة الكرة البرتغالية بانضمامه إلى سبورتنغ لشبونة ثالث الدوري قبل جولتين على النهاية.

واحتفل بيبيتو بهدفه في هولندا خلال دور الثمانية لكأس العالم 1994 التي فازت بها البرازيل آنذاك بالإشارة بيديه ليعلن عن حمل زوجته في ابنهما ماتيوس أوليفيرا.